Ironman 70.3 a Pescara: pronta la macchina dei soccorsi della Misericordia

Diciannove ambulanze attive, due posti medici avanzati e 30 posti letto oltre a 150 uomini fra volontari, soccorritori, autisti, infermieri, interpreti e personale addetto esclusivamente alle comunicazioni. E' pronta anche quest'anno la macchina dei soccorsi e dell'assistenza in vista di Ironman 70.3, la gara di triathlon che anche quest'anno sarà ospitata dalla nostra città e dal territorio provinciale domenica 10 giugno.

Il Governatore della Misericordia Fiorilli ha dichiarato:

Il primo PMA quest’anno sarà dislocato nei pressi dello Stadio del Mare, in piazza Primo Maggio, per dare massima copertura in occasione della gara di nuoto; il secondo PMA sarà attrezzato nei giardinetti di via Gramsci, accanto al Musei d’Arte Moderna ‘Vittoria Colonna’. Complessivamente garantiamo la disponibilità tra i 24 e i 30 posti letto contemporanei, secondo moduli variabili e adattabili. Le Associazioni che affiancheranno la Misericordia di Pescara in tale enorme sforzo operativo saranno le Misericordie di Termoli, Montegiorgio, Chieti, L’Aquila, Roccasecca, Grottamare, Alanno e Scafa, l’Associazione Bussi Soccorso, Manoppello Soccorso, la Croce Rossa di Pescara, Penne, Spoltore e Cepagatti, la Protezione civile di Montesilvano e l’Associazione Radioamatori Italiana che coordinerà la Sala Operativa con tre frequenze di trasmissione e 8 operatori addetti solo alle comunicazioni e ai dati digitali.