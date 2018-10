Si conclude 'Io non Rischio', Mazzocca: “Le buone pratiche possono salvare vite”

Si è conclusa ieri (14 ottobre) l’ottava edizione della campagna nazionale "Io Non Rischio". In tutta la nostra regione, e dunque anche a Pescara, sono stati allestiti punti informativi con i volontari della Protezione Civile per diffondere la cultura della prevenzione.

“In Abruzzo - sottolinea il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca - sono stati 31 gli appuntamenti articolati nel weekend del 13 e 14 ottobre su tutto il territorio regionale a cui ho partecipato. Mi auguro che in futuro si possa migliorare sotto l’aspetto del sostegno sia in termini di risorse economiche che strumentali e credo che l’attuale norma principe del codice della Protezione Civile, entrata in vigore agli inizi del febbraio scorso, indichi strade importanti che dobbiamo perseguire. Le buone pratiche possono salvare vite”.

Sabato mattina la prima tappa del Sottosegretario è stata in piazza della Rinascita, con i volontari della Protezione Civile ValPescara e della Modavi Pescara, il Direttore del DPC Agostino Miozzo, il campione italiano bronzo ai Mondiali 2018 di ciclismo paralimpico Pierpaolo Addesi e una delegazione della cooperativa “Abili a Proteggere” del Dipartimento di Protezione Civile nazionale.