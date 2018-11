Pescara, festa per l'ingresso di cittadinanza attiva degli studenti del MiBe

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di IlPescara

L’appuntamento è per martedì 27 novembre alle ore 11 nel Teatro Massimo di Pescara per festeggiare l’Ingresso di Cittadinanza Attiva degli studenti del MiBe. A pochi mesi dalla precedente edizione, l’Assessorato alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità del Comune di Pescara, nella persona dell’assessore Antonella Allegrino, torna a celebrare il compimento della maggiore età e l’assunzione delle responsabilità civili dei ragazzi delle classi quinte.

A questo evento sono stati invitati anche gli ex alunni - molti dei quali impossibilitati a venire perché frequentanti le università di altre città - che lo scorso anno scolastico si sono diplomati con il massimo dei voti (100 e 100 e lode), per ricevere un attestato di merito. Altra novità prevista per questa edizione è la consegna sul palco di una targa celebrativa per i Dirigenti scolastici, per il MiBe la Dirigente Raffaella Cocco, a titolo di ringraziamento per aver partecipato alla buona riuscita del progetto.

La manifestazione, del resto, quest’anno vuole essere particolarmente incisiva ed è pronta ad accogliere tutti gli studenti delle classi quinte del Liceo Artistico Musicale e Coreutico “Misticoni-Bellisario” nella giornata del 27. Quattro gli studenti sul palco, chiamati a rappresentare l’istituto e a leggere e commentare gli articoli 11 e 12 della nostra Costituzione e in particolare:

Marta Di Francesco leggerà l’art 11

Chiara Nobilio presenterà la sua riflessione

Julia Cacciatore leggerà l’art 12

Chiara De Guglielmo ne commenterà brevemente i contenuti

Il progetto Ingresso di Cittadinanza Attiva al MiBe è stato curato dagli insegnanti del Dipartimento di Lettere:

Mariella Campilii,

Nicoletta Castronuovo,

Patrizia De Luca,

Marina Desiderio,

Daniela Giampaolo,

Alberto Marino,

Federica Vicino

I super-diplomati dello scorso anno sono: