IndieRocket Festival, 10 mila presenze per l'edizione 2019

Oltre 10 mila persone per la sedicesima edizione dell'IndieRocket Festival, la rassegna musicale che si è tenuta dal 28 al 30 giugno nel parco dell'ex caserma di Cocco. Il festival, lo ricordiamo, è fra gli appuntamenti più importanti in Italia per la musica elettronica e sperimentale con gruppi ed artisti provenienti da tutto il mondo.

L'edizione 2019 è stata caratterizzata, come spiegano gli organizzatori, proprio dalla sperimentazione e dalla varietà di generi e linguaggi musicali ed artistici globali.

"Un’edizione che ha confermato la vitalità del Festival. Non solo per la line-up ricca di anteprime ed esclusive per il territorio nazionale, ma per tutti i significati che ciascun singolo live ha portato con sé. Sono stati tre giorni per vivere in armonia con il parco che ospita la manifestazione, accogliendo famiglie, giovani e giovanissimi, nel totale rispetto della natura intorno. IndieRocket è un festival dalle radici profonde, come dal tema dell’ultima edizione. Radici, appunto, che ci sorreggono e fanno da base per il futuro”.

Fra le novità anche lo spazio dedicato al fumetto ed illustrazione, a cura di Marco Taddei che si è unito alle altre attività collaterali del festival, come IRF Loves Art, il Laboratorio Musicale per Bambini, Yoga.