Avis, grande festa in piazza Salotto per l'inaugurazione della nuova autoemoteca

Grande festa ieri ieri sera in piazza Salotto per l'inaugurazione della nuova autoemoteca dell'Avis Comunale Pescara.

Il nuovo mezzo, tecnologicamente avanzato e al passo con tutti gli standard previsti, consentirà sia di raccogliere le donazioni di sangue in tutto il territorio regionale ma anche di sottoporsi alle visite propedeutiche utili a diventare donatori.

Dopo il classico taglio del nastro fatto da Vincenzo Lattuchella, presidente dell'Avis Comunale Pescara, insieme a Giulio Di Sante, presidente di Avis Abruzzo, Camillo Bosica, presidente dell'Avis Provinciale Pescara, e Doroteo Sbaraglia, presidente della sezione Quartiere Uno, spazio alla festa con il catering offerto dal bar Roberto e l'animazione per adulti e bambini proposta dall'Anastasia animazioni.

“Heromobile” il nome scelto per la nuova unità di raccolta mobile e “L'eroe che è in me. C'è un supereroe in ognuno di noi”, lo slogan scelto per il nuovo mezzo, attrezzato e tecnologico e che ospitare tre donatori alla volta. La parte grafica del mezzo è stata realizzata da Michael Palumbo, un grafico abruzzese, mentre quella del manifesto è stata opera di Stefano Bracci, un grafico pescarese.