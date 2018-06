Inaugurazione della nuova auto emoteca dell'Avis Comunale Pescara

Arriva la nuova autoemoteca dell'Avis Comunale Pescara che consentirà di raccogliere le donazioni di sangue anche nelle zone interne della provincia pescarese e dell'Abruzzo.

Il nuovo centro mobile dell'associazione italiana volontari del sangue, di cui è presidente Vincenzo Lattuchella, sarà ufficialmente inaugurato domenica 17 giugno dalle ore 19 con un evento in piazza Salotto con un buffet offerto dal bar Roberto e con l'animazione per adulti e bambini proposto dall'Anastasia animazioni.

“Heromobile” il nome scelto per la nuova unità di raccolta mobile e “L'eroe che è in me. C'è un supereroe in ognuno di noi”, lo slogan scelto per il nuovo mezzo, attrezzato e tecnologico e che ospitare tre donatori alla volta. La parte grafica del mezzo è stata realizzata da Michael Palumbo, un grafico abruzzese, mentre quella del manifesto è stata opera di Stefano Bracci, un grafico pescarese.