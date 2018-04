"Il rumore della vittoria", proiezione del film di Ilaria Galbusera e Antonino Guzzardi

Giovedì 5 aprile alle ore 18 verrà proiettato "Il rumore della vittoria" di Ilaria Galbusera e Antonino Guzzardi. Interverranno Claudio Boccacci, atleta sordo che è uno dei protagonisti del documentario, Federica Bruni, abruzzese, componente la Nazionale volley sorde di pallavolo - recente vincitrice della medaglia argento alle deaflympics 2017 - e con lei il padre, Rocco Bruni, nuovo allenatore nazionale under 21 volley sordi.

Al termine, dibattito con la partecipazione di Massimiliano Di Liborio, Psicologo dello Sport. Sarà garantito il servizio di interpretazione italiano-lingua dei segni italiana (LIS).



Il rumore della vittoria è un documentario che nasce da un’idea di Ilaria Galbusera e Antonino Guzzardi, due giovani ragazzi sordi appassionati di sport e arti visive. Un viaggio attraverso l’Italia, durato più di due anni, seguendo il percorso umano e sportivo di sei giovani atleti sordi che indossano la maglia azzurra.



Alice, Anna, Claudio, Loris, Mauro e Pasquale raccontano le loro vite spesso segnate da pregiudizi e stereotipi legati alla loro disabilità e di come si ritrovano ad essere invisibili in una società che viaggia di corsa e non presta loro la giusta attenzione. I ragazzi davanti alla cinepresa raccontano di come lo sport ha permesso loro di superare queste barriere e degli enormi sacrifici fatti per arrivare a indossare la maglia azzurra, l’ambizione più grande per ogni atleta italiano, accomunati dal desiderio di rivalsa contro la convinzione comune che non ce l’avrebbero mai potuta fare.



Il film è stato realizzato con la partecipazione di Augustea S.P.A. / Pio Istituto dei Sordi

con la collaborazione di G.S. ENS Varese ASD e con il patrocinio della F.S.S.I. - Federazione Sport Sordi Italia.

Gallery