Il Pescara Baby village al Centro Commerciale Auchan Pescara

Sabato 28 e domenica 29 aprile due giornate dedicate al mondo del bambino

Stand, spettacoli, musical, babydance, laboratori creativi, truccabimbi, palloncini e tante altre sorprese: è quello che troverete al Centro Commerciale Auchan Pescara sabato 28 e domenica 29 aprile, dalle 10 alle 20, con il Pescara Baby Village.

Dopo il grande successo dello scorso anno, infatti, il Centro ha deciso di dedicare nuovamente due giornate ai bambini e alle loro famiglie con stand e intrattenimenti coinvolgenti che trasformeranno la Galleria in un fantastico universo all’insegna del divertimento. L’evento sarà a ingresso libero e totalmente gratuito.

Il Pescara Baby Village è un regalo che il Centro Commerciale Auchan Pescara fa ai visitatori che quotidianamente frequentano la Galleria per dedicarsi allo shopping e passare il proprio tempo libero tra grandi marchi e grande divertimento. L’appuntamento è, dunque, sabato 28 e domenica 29 aprile, dalle 10 alle 20, in via Tiburtina Valeria 386.

Per rimanere sempre aggiornati sugli eventi e le promozioni del Centro è possibile collegarsi al sito www.pescara.gallerieauchan.it e alla pagina Facebook www.facebook.com/centrocommercialeauchanpescara sempre aggiornata e ricca di contenuti.