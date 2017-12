L'IIS "Alessandrini" di Montesilvano incanta Vincenzo Olivieri

L'IIS "Emilio Alessandrini" mette l'abito delle grandi occasioni e saluta, così, l'inizio delle festività natalizie con due appuntamenti di livello. L’istituto superiore della cittadina rivierasca, nella giornata appena trascorsa, infatti, ha ospitato a The Space Cinema lo spettacolo del cabarettista abruzzese Vincenzo Olivieri, dal titolo 'Abruzzese 2.0', che ha deliziato la platea, gremita in ogni ordine di posti.

Lo show, in realtà, è una lezione spettacolare, tenuta sempre sul filo dell'ironia intelligente, che prende di mira, bonariamente, la gente d’Abruzzo “dalla transumanza al wetransfer”. Alla fine è lo stesso artista pescarese sui suoi profili social a parlarne:

E, tornando sulla sua esperienza con gli studenti dell'Alessandrini di Montesilvano, ha aggiunto:

"Tenere delle lezioni al cospetto dei docenti mi crea sempre un certo effetto misto a curiosità. E', però, solo la sensazione iniziale, e forse anche la mia impressione, probabilmente sbagliata, poi, come lo spettacolo comincia a decollare, é fantastico vedere l'espressione compiaciuta sul volto dei ragazzi e degli stessi insegnanti assorbiti dal tipo di approccio, di certo originale, non foss'altro per il modo in cui presento l'Abruzzo, le nostre tradizioni, le nostre espressioni linguistiche più ricorrenti. Si tratta di un'ora e mezza di lectio in cui alterno domande, tipo quiz televisivo, e interventi esilaranti non disdegnando contributi dal pubblico in sala e, non ultimo, da quello a casa, raggiunto telefonicamente. A margine vorrei fare un elogio ai ragazzi dell'Alessandrini che hanno seguito con attenzione, compostezza e partecipazione lo show, a riprova che si può essere molto fiduciosi per il futuro. Elogio che rivolgo, ovviamente, anche ai docenti di questo istituto per come preparano i loro studenti".