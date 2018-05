Heinz Beck incontra gli studenti del Progetto Pon all’Istituto Alberghiero ‘De Cecco’

Sarà lo Chef stellato Heinz Beck a incontrare i 21 studenti del Progetto PON ‘A scuola di scrittura, giornalisti si diventa’ promosso dall’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara. Il prossimo 22 maggio, a partire dalle ore 11, i ragazzi, nell’Aula Magna dell’Istituto in via dei Sabini, avranno modo di intervistare personalmente lo Chef, una delle autorità internazionali dell’arte della cucina, scoprendo la ‘vocazione’ di un maestro e i suoi inizi sino all’approdo a ‘La Pergola’ di Roma. Soddisfatta la dirigente dell’Alberghiero, Alessandra Di Pietro:

“E’ un’occasione preziosa per il nostro Istituto che, nell’ultimo scorcio dell’anno scolastico, vivrà momenti e incontri importanti con i protagonisti positivi della società. Lo scorso gennaio sono partiti i progetti Pon per la promozione delle attività extradidattiche straordinarie, ospitate nella scuola nelle ore pomeridiane e rivolte agli studenti del biennio, con l’obiettivo di dare loro l’occasione per conoscere meglio le mille opportunità offerte dalla nostra scuola sotto il profilo conoscitivo, formativo, didattico e sociale, in attesa di scegliere il proprio indirizzo di studio e soprattutto la propria professione del futuro. Uno dei progetti PON, coordinato dalle docenti Giuseppina Fusco, Grazia Coccia e Cristiana De Martinis, è rivolto al settore del giornalismo, per dimostrare ai nostri studenti che è fondamentale curare non solo la formazione laboratoriale, ma anche quella più nozionistica perché uno dei possibili sbocchi professionali garantiti dal nostro Istituto è anche il giornalismo specializzato in enogastronomia. Per noi è un onore poter contare sulla collaborazione e sulla presenza di uno chef del calibro di Heinz Beck nella nostra scuola, un momento di incontro che ci auguriamo di poter ripetere anche in futuro”.