Happy Hour con Adriatic Crypto Hub per parlare della moneta elettronica

Nelle ultime settimane abbiamo assistito a fenomeni di grande volatilità nei mercati delle criptovalute e in particolare in quello dei Bitcoin. La Blockchain, tuttavia, non è solo finanza ma anche una tecnologia pronta ad innovare in migliaia di altri settori.



Per discuterne insieme l'appuntamento è giovedì 26 luglio con il Crypto Happy Hour estivo dalle 19 in poi presso la piscina del lido La Prora Beach Village su Lungomare G. Matteotti, 46 a Pescara, in compagnia dei membri del board di Adriatic Crypto Hub, di investitori e appassionati del mondo crypto, di AndrewBit, cryptotrader italiano cresciuto tra i migliori esperti internazionali, e Gabriele Salerno, Chapter Leader Italiano del progetto Internet of People (IoP).



Prezzo: € 25 - € 35. Ogni partecipante riceverà in omaggio un buono sconto da DaxStore e una Criptovaluta. Adriatic Crypto Hub (ACH) è il punto di riferimento per tutti gli appassionati di blockchain technologies e valute crittografiche.



Nata in Abruzzo nel 2017 nella forma di associazione culturale senza scopo di lucro, svolge attività di promozione e utilità sociale favorendo incontri, assemblee, workshop e conferenze sul tema delle tecnologie che si basano sulla “catena di blocchi” e sui suoi utilizzi.



È un gruppo in grande espansione volto a coinvolgere i più grandi protagonisti nel mondo della blockchain e delle criptovalute a livello nazionale e internazionale, che ha già siglato importanti accordi di consulenza e partnership con alcune realtà del settore e che è già pronta a rivoluzionare il rapporto con questa nuova tecnologia diffondendone la cultura.



Per informazioni: info@adriaticrypto.org.