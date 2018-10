Halloween nel Parco della Libertà, festa per sostenere il Dog Village

Il Parco della Libertà si prepara ad ospitare la festa di Halloween che, come vuole la tradizione celtica, è dedicata agli spiriti e all'occulto. Questa ricorrenza, ormai adottata comunemente anche in Italia, viene celebrata soprattutto dai bambini che giocano a travestirsi da fantasmi, streghe e zombie in un contesto fatto di zucche intagliate, candele e il classico "dolcetto o scherzetto" rivolto agli adulti.

Durante l'intero pomeriggio del 31 ottobre, all'interno dell'area verde pubblica, verranno allestiti spazi per giochi di animazione, banchetti a base di castagne e pizza, oltre a tante altre attività inserite nel progetto "I Piccoli Custodi del Parco".

La partecipazione alla festa all'aperto è aperta a tutti i bambini. E' richiesto un contributo di 10 euro che servirà in parte a finanziare il Dog Village, il canile comunale che ha sede proprio nel Parco della Libertà.