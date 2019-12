All'Alberghiero di Pescara un gran galà dedicato all'oro verde d'Abruzzo: l'olio extravergine d'oliva - FOTO

Una giornata dedicata interamente all'oro verde d'Abruzzo: l'olio extravergine d'oliva. Si è tenuto venerdì 29 novembre all'Istituto Alberghiero il gran galà dell'oro verde organizzato con la camera di commercio Chieti-Pescara, il consorzio Dop Aprutino Pescarese, le città dell’Olio, la conpait e l’assiPan, alla presenza fra gli altri del sindaco Masci, del vicepresidente del consiglio regionale Pettinari, dell'esperto in olio Marino Giorgetti e del reporter e fotografo Marco Lussoso, autore di un libro e che ha presentato una mostra fotografica allestita al primo piano dell'officina del gusto dell'istituto De Cecco.

L'obiettivo era quello di far conoscere a tutti i pregi, le qualità organolettiche di questo prodotto d'eccellenza del territorio abruzzese e pescarese, alla presenza di 22 aziende che producono olio di altissima qualità. L'occasione è stata utile, spiega la dirigente Di Pietro, anche per il primo open day rivolto a famiglie e studenti per far conoscere la professionalità dei percorsi formativi della scuola: