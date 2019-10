Giornate Fai 2019, ricco programma fra escursioni ed enogastronomia ad Abbateggio

Domenica ricca di appuntamenti e di occasioni per scoprire Abbateggio ed il suo territorio, grazie all'iniziativa "Domenica nel borgo" che rientra nell'ambito delle giornate Fai d'autunno 2019 per la scoperta di borghi e luoghi d'interesse ambientale e culturale nel nostro Paese ed in Abruzzo.

Guide d’eccezione della giornata saranno gli alunni delle scuole locali che accompagneranno i visitatori alla scoperta di Borghi straordinari, custodi non solo di un immenso e suggestivo patrimonio storico, artistico e culturale ma anche di paesaggi incontaminati, di tradizioni affascinanti e del “buon vivere”.

Quattro gli itinerari da scoprire nella giornata di oggi 13 ottobre:

1) Abbateggio il paese del farro:

Itinerario gastronomico-esperienziale nelle case del Borgo e laboratori sul farro a cura della Pro

Loco. Possibilità di pranzare in loco.

2) Visita guidata alle radici della storia:il sito archeologico di valle Giumentina e l'ecomuseo del paleolitico

3) Esposizioni e mostre, rievocazione della tradizione popolare antica ed estemporanea di pittura per "Il borgo: la pietra delle case e la pietra delle chiese"

4) Visita guidata ed escursione all'eremo di San Bartolomeo in Legio