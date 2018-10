Giornate Fai 2018: gli appuntamenti a Pescara e provincia

Weekend all'insegna delle Giornate Fai 2018 anche a Pescara e provincia. Sabato 13 e domenica 14 ottobre tutti potranno visitare gratuitamente alcuni luoghi solitamente inaccessibili come palazzi nobiliari, aree archeologiche, borghi, chiese, musei e centri storici.

Un'occasione unica per scoprire il nostro territorio e conoscere tutte le sue bellezze spesso nascoste. In Abruzzo sono 51 i luoghi della cultura e 12 i borghi aperti al pubblico con visite guidate dei volontari Fai.

Il Presidente Regionale FAI Abruzzo e Molise Massimo Luca Dazio

"Siamo molto soddisfatti del grande sviluppo delle Giornate FAI d’Autunno in Abruzzo e dei tanti punti di interesse aperti in queste due giornate. Auspichiamo quindi una partecipazione di pubblico altrettanto importante e ci auguriamo che i beni visitati restino negli occhi e nel cuore dei visitatori tanto da spingerli ad una partecipazione attiva per la loro tutela e valorizzazione.”

La vastità e l’enorme fragilità di un patrimonio che invecchia sommate a incuria, negligenza, inconsapevolezza, perdita di antichi saperi, indolenza mettono sempre di più a rischio i nostri beni artistici e paesaggistici, insieme alla nostra storia, alla nostra identità e alla nostra sicurezza."

Fino al 31 ottobre Fai porterà a vanti una raccolta fondi denominata “Ricordati di salvare l’Italia” che permetterà di iscriversi con quota annuale di 29 euro. Tutti i dettagli sulle aperture sul sito www.giornatefai.it e su www.fondoambiente.it.

Ecco i luoghi da visitare a Pescara e provincia:

SERRAMONACESCA (Pe)

Storia, tradizione e natura: dall'Eremo di Sant'Onofrio all'Abbazia di San Liberatore a Majella

Abbazia di San Liberatore A Majella *

Contrada San Liberatore

Le visite saranno possibili sabato in orario 9,30-18,30 e domenica in orario 9,30-18

(ultimo ingresso ore 17,30) e saranno a cura dei Volontari FAI e degli Apprendisti Ciceroni Liceo

Classico "G. D'Annunzio" di Pescara.

Sorgenti e Gole del Fiume Alento

Contrada San Liberatore

Le visite saranno possibili sabato e domenica in orari 9,30-18 e saranno a cura dei Volontari FAI, e degli Apprendisti Ciceroni Liceo Classico "G. D'Annunzio" di Pescara

Eremo di Sant'Onofrio

Fosso di Sant'Onofrio

Le visite saranno possibili sabato e domenica in orari 10-17 (ultimo ingresso ore 16) e saranno a cura dei Volontari FAI, degli Apprendisti Ciceroni Liceo Classico "G. D'Annunzio" di Pescara e GAI -Guide Ambientali Escursionistiche.

Le partenze dei gruppi:

Mattino dalle ore 10 alle 12

Pomeriggio dalle ore 15 alle ore16

Tombre rupestri di San Liberatore a Majella

Contrada S. Liberatore

Le visite saranno possibili sabato e domenica in orari 9,30-18 e saranno a cura dei Volontari

FAI e degli Apprendisti Ciceroni Liceo Classico "G. D'Annunzio" di Pescara