Anche nel Pescarese tornano le "Giornate europee del patrimonio": ecco i luoghi da visitare

Due giorni in cui poter ammirare luoghi d'arte e cultura che normalmente non sono aperti al pubblico. Anche a Pescara e dintorni la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell’Abruzzo ha organizzato le Giornate Europee del Patrimonio nell'ambito dell'evento organizzato in tutta Italia.

In 15 località abruzzesi, fra cui due del Pescarese, ci saranno aperture straordinarie anche notturne, passeggiate archeologiche, visite guidate. A Pescara sabato 21 dalle 16 alle 20 sarà possibile per la prima volta entrare nello studio dell'artista Franco Summa che guiderà i presenti fra le sue opere.

A Moscufo domenica 22 dalle 16 alle 20 apertura straordinaria dell’Abbazia di S.Maria del Lago per ammirare l’ambone policromo di Nicodemo da Guardiagrele.

Per il programma completo: www.sabap-abruzzo.beniculturali.it