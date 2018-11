Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, le iniziative a Pescara

Si celebra oggi, 4 novembre, la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Sono due le iniziative in programma a Pescara: il Comune si dà appuntamento questa mattina in piazza Garibaldi, dalle ore 10,40 in poi, davanti al Monumento ai Caduti, per una cerimonia solenne in presenza delle autorità civili e militari.

Questo il programma:

ore 10:40 affluenza delle autorità civili, militari e religiose in piazza Garibaldi;

ore 10:55 inizio della cerimonia;

ore 11 ingresso dei Labari e dei Gonfaloni;

ore 11:15 alzabandiera;

ore 11:20 deposizione delle corone di alloro al Monumento ai Caduti;

ore 11:35 lettura dei messaggi istituzionali;

ore 11:55 termine della Cerimonia

Anche Fratelli d'Italia ha previsto un evento, con inizio alle ore 12. Ecco cosa dichiara il coordinamento cittadino e provinciale del partito: