Giornata mondiale del donatore, a Pescara la Fidas festeggia con uno spettacolo teatrale

L'associazione Fidas che vanta 13 mila donatori iscritti sul territorio pescarese, festeggerà con uno spettacolo teatrale la Giornata Mondiale del Donatore, in programma il prossimo 14 giugno. Obiettivo della giornata, la sensibilizzazione al tema della donazione di sangue come gesto d'altruismo e fondamentale per dare speranza a quanti necessitano di trasfusioni di sangue.

Venerdì 14 giugno alle ore 21, nell’Auditorium Madonna del Rosario di via Cavour 9 a Pescara, il gruppo teatrale Fidas metterà in scena la commedia dialettale in tre atti “Fatt’ a quart’ gne la lune” di Maria Antonietta Feruglio, con la regia di Alessio De Lellis. Nel 2018 sono state 13294 le donazioni, con più di 8 mila prelievi di sangue intero e il resto di plasma e multicomponenti, con 800 nuovi donatori a Pescara e provincia come spiega la presidente della Fidas Pescara Anna Di Carlo: