Giornata del Sonno alla casa di cura Villa Serena

Anche quest’anno il centro di Medicina del sonno della Casa di Cura Villa Serena di Città S. Angelo, ufficialmente riconosciuto dall’Associazione Italiana di Medicina del sonno (AIMS) resterà aperto al pubblico per informazioni, consultazioni e proiezione di materiale audiovisivo sul sonno e i suoi principali disturbi. Quest’anno la giornata mondiale del sonno, organizzata dalla World Association of Sleep Medicine (WASM), richiama l’attenzione sull’importanza di mantenere dei ritmi sonno-veglia regolari, per il benessere fisico e mentale e per la prevenzione di molte malattie.

Stiamo andando verso una società sempre più deprivata di sonno e la sonnolenza diurna eccessiva è diventata un problema con altissimo impatto umano, cioè sociale e di salute, alla stregua del clima e dell’ambiente, come molti studiosi ormai affermano. Non a caso, il premio Nobel 2017 per la medicina e la fisiologia è stato assegnato ai professori Hall, Rosbash e Young per il loro lavoro sui ritmi circadiani (ritmi delle 24 ore circa) e l’orologio biologico che li regola.

È necessario porre attenzione alle regole di igiene del sonno, riconoscere e curare eventuali disturbi del sonno che ancora oggi risultano essere spesso sottovalutati, soprattutto nel sesso femminile, mediamente più esposto a tempi di veglia e di sonno irregolari.