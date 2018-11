Giornata contro la violenza sulle donne: le iniziative di Fratelli D'Italia

Anche Fratelli D'Italia Pescara parteciperà attivamente alla Giornata internazionale per l'eliminazione delle violenze contro le donne. Alle ore 12, infatti, nei pressi del tunnel della stazione lato area di risulta verranno ricordate anche le vittime di femminicidio della nostra città, con la lettura di un testo e la liberazione in cielo di palloncini rossi in memoria di Anna, Jennifer, Desiree e di tutte le donne vittime di femminicidio.