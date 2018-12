Torna l'iniziativa "Giocattoli in MoVimento", ecco le piazze interessate

Torna oggi, 22 dicembre, l'iniziativa 'Giocattoli in MoVimento', con i gazebo dei gruppi locali del M5S che si trasformeranno in luogo di raccolta e scambio di giocattoli e libri. Ogni bambino potrà portare un giocattolo che non utilizza più, in buono stato, e scambiarlo con quello di altri bimbi.

"Abituiamo così i nostri piccoli campioni all’idea di riciclo e di scambio - si legge in una nota - perché ciò che non è nuovo per loro può esserlo per un altro bimbo e viceversa. Sarà un momento divertente da condividere con la famiglia. Divertimento e solidarietà si fondono in questo giorno che ci avvicina al Natale".

Qui di seguito le piazze di Pescara e dintorni in cui sarà possibile trovare i gazebo: