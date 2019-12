Un convegno e dibattito sui giardini artistici e la riqualificazione urbana: "Il sogno della città giardino"

Trasformare Pescara in una città - giardino, con una riqualificazione urbana che parte dal potenziamento delle aree verdi e la creazioni di giardini artistici. Sabato 14 dicembre all'Aurum si è tenuto l'evento "Il sogno della Città Giardino" Conalpa Pescara-Chieti, Aiapp Abruzzo-Molise e Liceo Artistico Mibe di Pescara, con il patrocinio del Comune di Pescara, di italia Nostra Pescara e di Pro Natura Abruzzo.

Presenti anche diversi esperti che sono intervenuti dopo l'apertura da parte della dirigente scolastica del Mibe che ha ricordato l'importanza dello studio del paesaggio e la sua tutela per gli alunni del liceo.

Il botanico-paesaggista Alessia Brignardello ha illustrato scientificamente il ruolo della forestazione urbana spiegando le varie strategie per migliorare il verde urbano e rendere la città un luogo di alta qualità ambientale e una cittá-giardino capace di mitigare e adattarsi al cambiamento climatico attraverso la pianificazione delle nature based solutions. Il curatore e restauratore di giardini Alberto Colazilli ha spiegato tecnicamente quali sono le fasi per restaurare e riqualificare un giardino in ambito urbano e periurbano, attraverso il gioco di squadra e la sinergia tra esperti di varia formazione scientifica e tecnica.

Spazio anche alla storia naturalistica del paesaggio di Pescara con la biologa e botanico Di Felice, con il valore botanico e naturalistico dei pini d'Aleppo della città. I ragazzi del Mibe hanno presentato il progetto del giardino artistico con specie autoctone scelte dopo un'attenta analisi e la presenza di un laghetto grazie ad una falda superficiale da utilizzare per la raccolta di acqua piovana con rendering e le simulazioni dei disegni e le sculture per abbellire il giardino. Presente nel finale anche il sindaco Masci.