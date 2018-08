Gara di cucina, finalissima a Les Paillotes: i cuochi in gara per aggiudicarsi la vittoria

Venerdì 17 agosto, sfida finale al beach bar di Cafè Les Paillotes per gli aspiranti chef più talentuosi di questa stagione. Sono tre i finalisti, in coppia o singolarmente, che si contenderanno la vittoria dopo due mesi di confronti ai fornelli.

Ecco i nomi dei cuochi amatoriali che disputeranno la finalissima: Fabio Ruggieri e Fernando Ballone; Stefano Pollutri; Guido Marrone ed Emanuele Evangelista.

A decretare il podio sarà la giuria presieduta da Luigi Di Giosaffatte, direttore di Confindustria Chieti-Pescara, e composta da Melania Di Cola immobiliarista, Gaetano Cocciafico antiquario, Antonella Di Camillo di Confesercenti, Padre Cesare Campagnoli medico e rettore dei Gesuiti di Pescara.

In palio per i vincitori, buoni spesa del valore di 1.000, 500 e 250 euro, rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo classificato.

I cuochi cucineranno all’aperto, avendo a disposizione una cucina perfettamente attrezzata dove poter dare vita alle proprie creazioni. Il modo migliore per assistere alla gara e fare il tifo per i propri amici, è prenotare la cena a buffet sul mare con paella valenciana, al costo di 20 euro. Per info, chiamare il numero 085/61809. Alla buona cucina si unirà la live music, che allieterà la serata già resa speciale da sapienti ingredienti.

L’estate a Les Paillotes è ancora lunga: il prossimo appuntamento è quello di mercoledì 22 agosto con la superfinalissima della gara di cucina, in cui i neo campioni 2018 sfideranno i vincitori dello scorso anno.