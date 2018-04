Fuzhou Day: a Pescara arriva la delegazione cinese

Si terrà martedì 17 aprile all'Aurum il "Fuzhou Day", una giornata interamente dedicata alla Cina con l'arrivo di una delegazione dalla cittadina asiatica gemellata con Pescara. Uno scambio culturale ed economico, per porre le basi solide di un rapporto nel tempo fra la nostra città e la florida realtà cinese.

Il gemellaggio è nato un annofa, come spiega il sindaco Alesssandrini:

"A questo puzzle di interessi e attività già in corso, il prossimo 17 aprile aggiungeremo anche il sodalizio culturale fra le nostre rispettive realtà, accogliendo una nutrita delegazione da Fuzhou, composta da rappresentanti istituzionali e operatori culturali, per celebrare da noi il Fuzhou Day, un evento ricorrente e di rilievo in Cina, che verrà simbolicamente riprodotto a Pescara per esprimere in varie modalità la propria identità culturale e così presentarsi alla nostra. Con la Camera di Commercio Chieti-Pescara e il tessuto imprenditoriale cittadino e del territorio, stiamo organizzando la migliore accoglienza agli amici in arrivo dalla Cina, per fare crescere progetti e relazioni e dialogare in modo operativo con i rispettivi comparti imprenditoriali, cosa che sta già accadendo."