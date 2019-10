Florian, riparte la stagione del teatro per ragazzi

Torna anche quest'anno la stagione teatrale per ragazzi al Florian. Presentata questa mattina la rassegna per il 2019/2020 alla presenza del vicesindaco Gianni Santilli, della direttrice artistica del Florian Giulia Basel, Flavia Valoppi Emanuela D’Agostino e Isabella Micati responsabili del settore ragazzi del Florian.

Oltre agli appuntamenti pomeridiani, sono stati aggiunti dei matinèe in replica per le numerose scuole che parteciperanno per un'iniziativa che ormai va avanti da anni e che riscuote sempre grande successo. Santilli ha ricordato l'esperienza del Forian come realtà consolidata ed importante per il teatro in città, un'istituzione culturare ed un punto di riferimento per le scuole.

Giulia Basel ha fatto sapere che gli spettacoli avranno un costo di 6 euro con dei piccoli abbonamenti, tutte le compagnie che si esibiranno sono specializzate per il settore ragazzi, passando dalle fiabe tradizionali rielaborate a temi sulle nuove dinamiche sociali dell'infanzia.