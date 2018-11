Fla 2018, sabato 10 novembre la biciclettata "letteraria"

Borracce di Poesia ha organizzato, nell'ambito del Fla 2018 in corso a Pescara due eventi, una mostra ed una pedalata letteraria. Il primo appuntamento si terrà venerdì 9 novembre alle 19 al Circolo Aternino con on l'incontro “Persone, sulle bici ci sono persone” con Marco Scarponi, fratello di Michele Scarponi il campione di ciclismo morto tragicamente in un incidente stradale. La Fondazione a lui dedicata si occupa proprio di educazione stradale.

Sabato 10 novembre alle 19, sempre al Circolo Aternino - Sala Azzurra, la presentazione di "La bicicletta gialla" (Topipittori) di Matteo Pelliti che racconta la storia di un ragazzino con la passione per il ciclismo con stampe che illustrano il libro in mostra fino all'11 novembre.

Sabato 10 novembre in mattinata ci sarà la pedalata letteraria in collaborazione con la Scuola Macondo. per info scuolamacondo@gmail.com Tel. 3703525381.