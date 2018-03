Fiocchetto Lilla, in centro l’esperimento "Fiduciprocità" per informare sui disturbi alimentari

Si prepara per sabato 17 marzo l’evento Fiduciprocità, che nasce dal Centro Disturbi Alimentari in sinergia con il Comuna di Pescara, in occasione della Giornata del Fiocchetto Lilla, dedicata ai disturbi alimentari, che ogni anno si celebra il 15 marzo. Sabato pomeriggio un evento per coinvolgere la cittadinanza e avvicinarla alla difficile tematica di disturbi come anoressia e bulimia che stanno aumentando sia a livello nazionale che locale.

“Come ogni anno pensiamo a un evento per coinvolgere la gente e per dare maggiore rilevanza alla giornata del Fiocchetto Lilla – così la dottoressa Francesca Vallescura, presidente del Cedap – quest’anno si chiama Fiduciprocità che mette insieme due termini, un atteggiamento di ascolto attivo a chi ha un disturbo alimentare per permettere alla persona di aprirsi, perché quando si è colpiti si ha un atteggiamento irrazionale. Quello che non è per noi razionale per chi ha un disturbo alimentare ha invece una logica, chi soffre si sente isolato e si rafforza il legame col sintomo. Fiducia reciproca perché si dovrebbe educare le persone a fidarsi reciprocamente, per dare al paziente la possibilità di parlare e iniziare un percorso di guarigione”.

Sabato dalle 17,30 delle pazienti gireranno nelle vie del centro cittadino e inviteranno chi vorrà ad avere fiducia di loro lasciandosi bendare e facendosi guidare per alcuni passi. Alla fine riceveranno una cartolina, “una parte di me”, dove i pazienti scriveranno un pensiero che esterna quello che hanno provato.