Finalissima della prima edizione di Miss Ora - Città di Montesilvano

Si terrà il 13 luglio alle 21 a Montesilvano la finalissima della prima edizione del concorso di bellezza Miss Ora. A presentare la serata, nella splendida location del Teatro del Mare, due abruzzesi doc: la giornalista Federica Peluffo e lo speaker Roberto Ruggiero. Presidente di giuria Lorella Ridenti, direttrice del settimanale 'Ora', media partner dell’evento. A giudicare le venti ragazze arrivate in finale anche il sindaco di Montesilvano Francesco Maragno, il Vice Sindaco Ottavio De Martinis e alcuni professionisti della moda e dello spettacolo.

Le aspiranti Miss sfileranno in passerella tre volte: la prima in abito elegante, la seconda in costume e l’ultima in divisa nazionale. E avranno l’occasione di farsi conoscere meglio grazie a delle interviste frizzanti realizzate dalla Peluffo. Nel corso della serata ci saranno alcuni momenti di ballo affidati al gruppo locale Said’a Dance. Cinque le fasce che saranno assegnate:

MISS ORA CITTA’ DI MONTESILVANO

MISS ELEGANZA CERTILUX

MISS CINEMA BIL RE RODUZIONI CINEMATOGRAFICHE

MISS SORRISO MOKAMBO

MISS MODELLA DOMANI PATRIZIA SPOSE.