Il film su Stefano Cucchi al Liceo Classico, Ginestra: "Va proiettato in tutte le scuole"

Sabato 29 settembre sarà proiettato al Liceo Classico "D'Annunzio" di Pescara il film "Sulla mia pelle" ispirato alla vicenda della morte di Stefano Cucchi. L'evento è organizzato dalla Fondazione Pescarabruzzo e Saverio Gileno, dell'associazione Ginestra e rappresentante degli studenti del Classico, chiede che venga proiettato anche negli altri istituti superiori di Pescara.

“Dopo l’organizzazione di centinaia di proiezioni in tutta Italia come richiesto dalle organizzazioni studentesche nazionali (UDS) e da tanti appelli di singoli, anche Ginestra si unisce al coro ed auspica la proiezione del Film in ogni istituto di istruzione superiore.

È una iniziativa importante che deve essere replicata.”