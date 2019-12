Sweet Montesilvano, Fiera del Cioccolato in centro dal 13 al 15 dicembre: organizza l'Associazione Mondo Vivo, con il patrocinio del Comune di Montesilvano. In piazza Diaz ci saranno pasticceri e cioccolatieri anche da fuori regione.

Il pubblico potrà trovare ferri del mestiere fatti in cioccolato, praline drages, i tradizionali dolci di Natale rivisitati anche in chiave culinaria, specialità campane, siciliane e abruzzesi. Non mancherà una pasticceria di Montesilvano che proporrà il dolce dei Tre Colli, specialità natalizia montesilvanese.

L'inaugurazione verrà effettuata con la Ditta Rivoltini di Cremona, nota per il suo torrone pregiato: Cristiano Rivoltini, titolare dell'azienda, si esibirà rompendo lastre di Torrone e facendole assaggiare ai presenti. In programma, inoltre, laboratori e seminari a cura dell'Istituto Alberghiero di Silvi "A. Zoli", che farà conoscere i metodi di lavorazione del Caggionetto, dolce natalizio tradizionale dell'Abruzzo.

Prevista altresì una gara tra massaie che verranno giudicate tramite aspetto visivo, gusto, rispetto della ricetta tradizionale ed elemento innovativo.

Domenica 15 dicembre verrà realizzata una scultura di cioccolato raffigurante la Stella Maris di Montesilvano che, una volta assemblata e rifinita, sarà donata al Comune di Montesilvano. Completeranno il quadro l'animazione per bambini, piccoli show all'aperto con gli artisti di strada, pista di pattinaggio e Villaggio di Babbo Natale.