28esima edizione di Saral Food a Pescara Fiere

È uno degli appuntamenti di settore più attesi del centro-sud, giunto alla sua 28esima edizione: dal 10 al 13 marzo torna la manifestazione dedicata al mondo food con focus su alimentazione, ristorazione, gelateria, pasticceria, panetteria, birre, vini e distillati.

In questo contesto - una vetrina fondamentale per le aziende che mirano al consolidamento e all’acquisizione di maggiori quote di mercato - è strategica la presenza di un importante player come Partesa che, per il primo anno, partecipa con uno stand di 32mq (Pad A – Stand 8-9a) allestito per valorizzare l’expertise dei propri professionisti nell’ambito birra.

Al banco spina a 13 vie ampio spazio alla degustazione e a consulenze mirate sul servizio perfetto. Saral Food, favorendo l’incontro fra operatori di settore e professionisti, rappresenta per Partesa un’importante occasione per fare cultura birraria, sostenendo la formazione del personale di servizio e facendo conoscere la qualità e l’assortimento della propria offerta di birre. Saranno proposte in degustazione:

Heineken,

Birra Moretti La Bianca,

Birra Moretti La Rossa,

Ichnusa non filtrata,

Lagunitas Ipa,

Laguinitas 12 of never,

Hibu Entropia,

Hibu Dama Bianca,

Hibu Eil

Inoltre saranno spillate le birre del birrificio tedesco Maisel:

Bayreuther Hell,

Maisel’s Weiss,

Maisel & Friends Pale Ale,

Maisel & Friends Ipa

Agli operatori del settore saranno anche dedicati momenti di formazioni con specialisti di categoria con focus sulle birre Lagunitas e Hibu. Infine, i professionisti Partesa della Unità Territoriale Adriatico metteranno a disposizione di clienti e appassionati il proprio know-how in materia di formazione, cultura di prodotto e servizio.

In particolare, sui metodi e strumenti di spillatura, al fine di offrire al consumatore finale un servizio perfetto della birra. Un servizio unico che mette al centro la consulenza e la formazione con lo scopo di fornire ai clienti Partesa continue occasioni di crescita professionale e di ampliamento del business.