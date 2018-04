'Sottocosta', al Porto Turistico Marina di Pescara la quinta edizione del salone nautico

Tutto pronto per la V edizione di Sottocosta, Salone della nautica, del natante e della pesca che si terrà al Porto turistico “Marina di Pescara” dal 28 aprile al primo maggio, con ingresso e parcheggio gratuiti. E’ il caso di dire davvero “Un mare di opportunità”, come recita lo slogan della manifestazione: dall’esposizione delle imbarcazioni ai convegni, dai laboratori didattici per i bambini a momenti ricreativi tra aperitivi e sfilate moda mare.

Riconfermati tutti gli espositori dell’anno scorso, impegnati nei vari settori legati alla nautica, dalle imbarcazioni al design, dalla moda mare alla pesca. Molto importante, inoltre, la collaborazione con l’Istituto Nautico di Ortona e il Di Marzio Michetti di Pescara, nell’ambito del progetto “Alternanza Scuola Lavoro”: ci sarà un sistema di accoglienza e di reportage video gestiti completamente dai ragazzi che hanno così la possibilità di entrare nel vivo del lavoro legato agli eventi.