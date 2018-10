Al Porto Turistico la quinta edizione di Pescara Wellness&Beauty

Torna 'Pescara Wellness & Beauty', kermesse dedicata all’estetica ed alla salute con tutte le novità sul mondo del biologico, green life, nutrizione, benessere e bellezza. Taglio del nastro sabato 20 ottobre alle ore 11.

L’evento è organizzato in collaborazione con le CNA di Chieti e Pescara: ingresso libero e registrazione on line. In programma una due giorni (sabato 20 e domenica 21 ottobre) ricca di appuntamenti che animeranno i 2.500 metri quadrati dell’area espositiva.

Pescara Wellness&Beauty, il programma

Tantissime, infatti, saranno le attività in programma sia per la formazione sia per l'informazione dei visitatori:

le ultime tendenze per una green life

l’estetica, con prove trucco e tecniche di epilazione di ultima generazione

le nozioni di corretta nutrizione

gli ultimi principi attivi naturali di prodotti innovativi per una sana alimentazione

le performance di pilates

l'allenamento con elettrostimolazione in soli 20 minuti

workshop, convegni e lezioni gratis

Ci saranno gli espositori delle principali aziende dei settori merceologici interessati, che richiameranno l’attenzione di un pubblico già stimato in oltre 15.000 visitatori.