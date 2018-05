Expo Security, all’Aurum la più grande fiera professionale sulla sicurezza del Centro-Sud

Apre i battenti Expo Security con più di cento produttori internazionali che per due giorni, venerdì 18 e sabato 19 maggio, porteranno a Pescara tutto il meglio del settore. Dopo il successo della prima edizione 2017, quest’anno la fiera adriatica sulla sicurezza raddoppia con ben duemila metri quadrati di spazi espositivi, le soluzioni di ultima generazione e le proposte più innovative del comparto sicurezza, con grande attenzione a cyber security e privacy.

Un appuntamento unico per un bacino d’interesse che investe l’intero Centro-Sud Italia. Più di cento brand, 94 spazi espositivi, tutti i maggiori produttori nazionali e internazionali della filiera della sicurezza insieme a Pescara. Ci si potrà formare e informare sulle novità in termini tecnologici e di efficacia sulla propria sicurezza, sia come privato, che come azienda o ente.

“Con Expo Security, Pescara diventa centro di riferimento di questo settore in continua crescita”, spiega Silvia Di Silvio, general manager di Fiere E Dintorni srl, società che organizza l’evento, “quello della sicurezza è infatti un distretto che va molto bene con grandi opportunità di sviluppo, tanto che dal 2012 è cresciuto in media del 5% all’anno, arrivando a rappresentare una componente importante del Pil con un valore prodotto di 2,2 miliardi in continua crescita. Un comparto sicurezza in forte evoluzione, una filiera dinamica in cui addetti del settore e aziende recepiscono in modo immediato ed efficace gli stimoli provenienti dal mercato per aumentare in modo considerevole le opportunità di business”.

E così, in un momento in cui il settore sicurezza si dimostra vitale e dinamico verso la conquista di sempre maggiori fette di mercato interno, Expo Security si candida a diventare lo strumento di efficacia e di efficienza per tutti gli operatori e le aziende del settore. All’interno dell’evento, numerosi seminari gratuiti che conferiranno crediti formativi. In fiera saranno presenti i marchi più importanti dei settori allarmi, videosorveglianza, domotica, automazione, antincendio, sicurezza informatica. Partner principale di Expo Security 2018 è il colosso della sicurezza Hikvision.

L’ingresso alla fiera è gratuito con registrazione online sul sito Internet www.exposecurity.it o direttamente nella sede dell’evento. Il taglio del nastro ci sarà venerdì alle ore 16. La novità di questa edizione è l’assegnazione di due riconoscimenti: il premio per lo stand più performante, e quello per il prodotto più innovativo.