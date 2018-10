Al via la terza edizione di Casa Expo, fiera sulla ristrutturazione e riqualificazione edilizia. Il taglio del nastro ufficiale dell'evento si terrà venerdì 26 ottobre alle ore 16 alla presenza degli organizzatori di Promotion Marketing e dell'assessore comunale Giacomo Cuzzi.

L'evento si conferma come vetrina per le tematiche del recupero e riqualificazione che rappresentano il futuro del settore edile, ma soprattutto per offrire una panoramica completa sulle normative antisismiche, sulle soluzioni eco sostenibili, sulle nuove tecniche costruttive antisismiche, sull'efficienza energetica, la riduzione dei consumi e le novità su materiali ed attrezzature.

Tra le tendenze più interessanti troviamo la bioedilizia che si esprime sia nelle scelte costruttive, con l'uso del legno e di materiali ecocompatibili sia nelle scelte di elementi interni (pavimenti, rivestimenti) sia nell'impatto ambientale dell'abitazione (risparmio energetico, riduzione dei consumi, comfort abitativo e qualità dell'aria).

Sul mercato esistono numerose tecniche per garantire maggiore sicurezza agli edifici e la fiera rappresentera' un'occasione per le aziende che vogliono presentare questi nuovi prodotti. Al Salone dell'edilizia e dell'abitare saranno presenti oltre 80 aziende espositrici, per l'80% abruzzesi, che proporranno le ultime novità su bioedilizia, antisismica, risparmio energetico, materiali da rivestimento e di design. Vari seminari verranno organizzati durante la manifestazione.