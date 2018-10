Al porto turistico la seconda edizione di "QuattroZampe Expo"

Tutto pronto per la seconda edizione di QuattroZampe Expo, fiera dedicata al mondo del Pet, che torna il 3 e 4 novembre a Pescara. Organizza Video & Dintorni con il sostegno della CNA di Chieti e di Pescara.

In programma workshop, esibizioni, sfilate, concorsi e tanti gadget. Gli espositori saranno 70. Da non perdere la tavola rotonda “Il naso del cane”, prevista il 3 novembre dalle 10 alle 12. Interverranno:

Andrea Mazzatenta , docente di Psicobiologia e Psicologia a Medicina Veterinaria - Università di Teramo

Ci saranno inoltre i concorsi The Best Cat (3 novembre ore 10) e The Best Dog (4 novembre ore 15.30).

Il taglio del nastro si terrà alle ore 10 del 3 novembre con chiusura della fiera alle ore 19.30 (domenica dalle ore 9 alle ore 19.30). La manifestazione prevede l’ingresso gratuito e aperto anche agli amici animali.