8a edizione de ‘L’Arca Sposi’ a Villa Raspa di Spoltore

8a edizione della manifestazione 'L’Arca Sposi' al centro commerciale L'Arca di Villa Raspa di Spoltore. L'evento è realizzato in collaborazione con Vento d’Eventi Wedding.

Appuntamento sabato 21 e domenica 22 settembre. Chi ha in programma di convolare a nozze troverà in questa fiera tutto il necessario per organizzare un matrimonio da favola. Ingresso libero.