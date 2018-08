Torna dopo 20 anni "L'Antico e il Mare", fiera dell'antiquariato di qualità e collezionismo

'Estatica' si prepara per un grande e atteso ritorno: dopo una lunghissima pausa, di 20 anni tondi, il pubblico potrà visitare nuovamente "L’Antico e il Mare", fiera dell’antiquariato di qualità e collezionismo. Queste le date: 13, 14 e 15 agosto.

Ingresso libero dalle 16 alle 24 (la mattina, a partire dalle 10, è riservata agli operatori ma alcuni stand saranno aperti anche al pubblico). Appuntamento, dunque, al 'Marina di Pescara' - nell’area antistante al padiglione Becci - con quello che si chiamava il "Trovarobe" (e la cui ultima edizione risale al 1998).

Non si tratta di un semplice mercatino, ma di una selezione di oggetti importanti, pezzi unici, fontane alte 4 metri, anfore in terracotta, sete indiane, specchi, divani, quadri di strade capitoline affascinanti come via Margutta... Gli espositori - circa 30 - arrivano da tutta Italia, sarà presente in loco anche la restauratrice Fiadone di Pescara.

“Il pubblico - aggiunge il responsabile organizzativo Maurizio Milardi - potrà trovare creme per il corpo, idratanti e curative, alcune a base di Bava di lumaca. Un angolo sarà dedicato al vintage e alle borse artigianali di pelle stampata, e un altro alla lavanda in ogni sua forma, dai saponi ai profumatori agli oli essenziali. Ce n’è davvero per tutti i gusti”.

E non manca una chicca riservata ai più piccoli che potranno essere “mercanti per un giorno”. L’appuntamento con il Mercatino dei bambini è fissato al 14 e 15 pomeriggio - dalle 16 alle 21 circa - quando i minori registrati potranno vendere i propri giocattoli: un vecchio triciclo, una bambola, un pallone... La partecipazione è gratuita ma occorre compilare l’apposito modulo, in distribuzione nelle attività commerciali della piazzetta del porto turistico.