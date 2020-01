Torna a Montesilvano la Fiera del Libro

Sabato 18 gennaio a Montesilvano la seconda edizione della Fiera del Libro, promossa da “Sorrisi in città” con la direzione artistica della scuola di scrittura e narrazione Ooops! in collaborazione con l’Associazione Editori Abruzzesi.

Spiega il direttore artistico Beniamino Cardines:

«Mio nonno mi ha insegnato a leggere, da bambino scrivevo storie per gli altri bambini. Mi piace poter pensare che la mia passione, il mio lavoro, possano in qualche modo contagiare di lettura altri, e se penso alle nuove generazioni questo diventa urgente, necessario. Iniziano a mancarci le parole per esprimere l'umano, abbiamo la responsabilità di creare una sorta di resistenza culturale».