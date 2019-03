Fiera del Disco di Pescara al Porto Turistico il 9 e 10 marzo

Ernyaldisko torna a Pescara per la 11^ edizione della Fiera internazionale del disco, cd e vinile usato e da collezione che si terrà, come di consueto, al Porto Turistico della città il 9 e 10 marzo dalle 10 alle 20.

Due giornate ricche di musica che riuniranno appassionati da tutta la regione Abruzzo e zone limitrofe, per riassaporare e riscoprire la magia del vinile e non solo.

50 espositori – selezionatissimi – vi aspettano per una full immersion nella musica, con dischi in vinile, cd di tutti i generi musicali dalla musica classica, al punk, dalla dance all’hip-hop, dal jazz al metal, ma anche materiale promozionale, gadget, e memorabilia imperdibili. In fiera potrete vendere e scambiare i vostri dischi.

Ingresso 3 euro. Gli amici a 4 zampe sono i benvenuti.