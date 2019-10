12esima Fiera del Disco al Porto Turistico Marina di Pescara

Sabato 9 e domenica 10 novembre un altro prestigioso appuntamento per gli appassionati di collezionismo che si terrà, come di consueto, al porto turistico 'Marina di Pescara': tutti coloro che amano la buona musica avranno l’occasione di trascorrere due giornate ricche di eventi, per riassaporare e riscoprire la magia del vinile a 33 e 45 giri, dei cd, dei dvd, dei vari gadget e memorabilia musicali.

Troverete più di 50 esperti espositori ad attendervi - selezionati da Ernyaldisko - per una full immersion riservata agli appassionati del mondo della musica. Saranno presenti tutti i generi musicali: metal, punk, psichedelica, folk, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz e classica… Non mancherà proprio nulla: stampe musicali, poster, gadget originali fino alle memorabilia autografate.

Durante i giorni della fiera sarà possibile acquistare, scambiare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi. Area Food & Drink. Ampio parcheggio gratuito. Ingresso libero per gli amici a quattro zampe.

La 12a 'Fiera del Disco' sarà aperta dalle ore 10 alle ore 20, ingresso gratuito.