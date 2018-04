40a Fiera dell’agricoltura, ad Alanno torna la tradizionale mostra mercato

Una vetrina per gli appassionati di agricoltura e per tutti i professionisti della filiera agroalimentare che, da venerdì 13 aprile fino a domenica 15 aprile, porteranno la loro esperienza ad Alanno in occasione della tradizionale Fiera mercato dell’artigianato e dell’agricoltura abruzzese.

La Fiera dell’Agricoltura, organizzata dal Comune di Alanno e dall’istituto tecnico agrario “P. Cuppari”, con il patrocinio della Regione Abruzzo, della Provincia di Pescara e dell’università D’Annunzio, quest’anno taglia il traguardo della 40esima edizione. Dopo i circa 6.000 visitatori del 2017, accorsi da tutto il Centro-Sud Italia, si punta quest’anno a superare il successo dello scorso anno. Agli immancabili stand con in mostra i prodotti di eccellenza della terra abruzzese, si affiancheranno incontri tematici dedicati a cibo e salute e convegni con i massimi esperti del comparto agricolo e dell’ateneo cittadino, che proporranno ai visitatori le loro testimonianze dirette in materia. Spazio anche ad approfondimenti sul mestiere dell’educatore cinofilo, dibattiti con gli studenti, presentazioni di libri e un concerto di primavera con la partecipazione della scuola primaria e secondaria di primo grado di Alanno.

La 40esima edizione della Fiera dell’Agricoltura aprirà i battenti venerdì 13 aprile alle ore 9 con i saluti del sindaco del Comune di Alanno Oscar Pezzi, della dirigente scolastica dell’istituto omnicomprensivo di Alanno Maria Teresa Marsili e del presidente del comitato Fiera Matteo Monaco. Gli stand e i gazebo dedicati ai settori dell’artigianato, dell’agroalimentare, del florovivaismo, della meccanica, del biologico, dell’enologico, dell’oleario, del caseario, dei prodotti tipici e dello zootecnico, cuore pulsante della manifestazione, si snodano lungo le principali strade del territorio, nel percorso che abbraccia viale Roma, piazza Umberto I, piazza Belvedere, via Dante Alighieri e piazza Trieste.

Ma l’inaugurazione ufficiale con il taglio del nastro della mostra-evento è in programma il giorno successivo, sabato 14 aprile alle ore 9.15, quando interverranno i rettori delle università di Teramo, Luciano D’Amico, e Chieti, Sergio Caputi, il presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso, il presidente della Provincia di Pescara Antonio Di Marco, il sindaco di AlannoPezzi, il presidente del comitato Fiera Monaco, la dirigente scolastica Marsili e il presidente della Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali dell’Abruzzo, Giuseppe Pugliese.