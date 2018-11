Torna a Pescara 'Etsy Made in Italy', il pop up market dell’handmade e della creatività

Sabato 1° e domenica 2 dicembre torna "Etsy Made in Italy", evento promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, organizzato da un team di venditori Etsy locali e supportato da Etsy, la piattaforma online della creatività, in cui sarà possibile toccare con mano creazioni originali, prodotti vintage, fatti a mano da oltre 16 imprenditori creativi, per regali di Natale davvero unici.

I partecipanti all’evento avranno l’opportunità di toccare con mano la qualità dei prodotti, che per tutto il resto dell’anno sono acquistabili esclusivamente sulla piattaforma Etsy.com, e potranno assistere alla loro realizzazione, partecipare a workshop gratuiti, laboratori di cucito creativo, realizzazione di decorazioni floreali, letture animate per bambini e tanto altro ancora.