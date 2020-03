Coronavirus, rinviata a settembre la Mostra del Fiore "Florviva". La manifestazione era in programma dal 1° al 3 maggio nel porto turistico, ma slitta di quattro mesi a causa dell’emergenza coronavirus. Spiegano Remo Matricardi, presidente di Arfa, e Guido Caravaggio, presidente di Assoflora:

“Ad oggi non ci sono le condizioni operative e di sicurezza per svolgere l’evento a maggio. Ma il nostro è solo un arrivederci a settembre, per realizzare con rinnovata passione la mostra, sollecitati dagli operatori che vogliono continuare a dare il loro contributo alla crescita della nostra regione. Questa scelta, inoltre, permetterà al pubblico di poter affluire come sempre numeroso, attirato da una rassegna che valica da sempre i confini regionali, punto di riferimento per tutto il centro Italia. A tutti gli operatori e a tutti i partner, la nostra vicinanza in questo momento di difficoltà: uniti, ne usciremo a testa alta”.