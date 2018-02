Torna “Chocolate Days”, l’evento più goloso dell’anno in Piazza della Rinascita

L’antica e golosa tradizione, custodita gelosamente dal 1746 dai maestri cioccolatieri di Modica, protagonista a Pescara durante la manifestazione più dolce dell’anno con “Chocolate Days”, prima tappa del tour nazionale “ChocoModica in tour” che nei prossimi mesi toccherà le principali città italiane.

La kermesse animerà per quattro giorni il centro cittadino pescarese, dalle ore 10 alle ore 22, riscaldando le fredde giornate di inizio marzo con carrellate di “oro nero” proveniente dalla città siciliana di Modica. L’inconfondibile cioccolato dolce e granuloso, famoso per la sua lavorazione a freddo, sarà proposto durante le degustazioni nelle forme più fantasiose e stravaganti, per deliziare la vista e il palato di grandi e piccini.

Il festival “Chocolate Days” è organizzato dal Movimento del Turismo del Cioccolato e delle Eccellenze Italiane e dal Consorzio di Tutela del cioccolato di Modica, e si avvale del patrocinio del Comune di Pescara. L’inaugurazione, accompagnata dal concerto dell’orchestra del liceo musicale Misticoni-Bellisario, è fissata per domani, giovedì 1° marzo a partire dalle ore 9,30 in piazza della Rinascita, a Pescara.