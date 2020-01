Auto d'epoca e da rally in vetrina al Centro Commerciale Universo di Silvi

Grande evento motoristico questo fine settimana all'interno del Centro Commerciale Universo, con 40 esemplari di auto d'ogni genere e marca sparsi per tutto lo stabile.

Tra la varie vetture "in vetrina" è presente anche quella di Marco Gramenzi, fortissimo pilota teramano. Un weekend adatto, dunque, a tutti gli appassionati di auto d'epoca, rally, stradali e non solo, consigliato anche per le coppie prossime al matrimonio, perché all'interno vi si trovano inoltre contatti di noleggiatori d'auto d'epoca per matrimoni.

L'evento parte venerdì 31 gennaio e terminerà domenica 2 febbraio, alla chiusura del centro commerciale (ore 20:30).