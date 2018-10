Anna Falchi per la prima volta a Pescara: ecco dove e quando

Anna Falchi sarà per la prima volta a Pescara durante questo weekend per partecipare, in qualità di madrina, alla nona edizione di “Pescara Sposi”: la nota showgirl sarà al porto turistico 'Marina di Pescara' domenica 14 ottobre alle ore 17 per presenziare alla sfilata fashion della fiera. Sarà possibile seguire l’evento anche tramite la diretta streaming sul sito Internet www.fierapescarasposi.it.

L'ingresso alla manifestazione, frutto della collaborazione tra la Camera di Commercio di Chieti Pescara, Cna Pescara e Cna Chieti, sarà gratuito.

