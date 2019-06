'Abruzzo sposi', fiera del wedding al Pala Dean Martin di Montesilvano

Torna 'Abruzzo sposi', progetto ambizioso che ha preso il via nel 2018 e ha l’obiettivo di mettere insieme le migliori aziende del matrimonio che abbiano una provata qualità dei loro servizi e che vogliono sposare la nuova visione.

Appuntamento il 28 e 29 settembre al Pala Dean Martin di Montesilvano. Quest’anno, per l’edizione 2019, saranno presenti 50 aziende.

Le migliori aziende specializzate nel settore nozze avranno l’occasione di presentare ai futuri sposi le proposte di tendenza e le soluzioni più glamour per fare, del loro matrimonio, un evento unico e indimenticabile.

Al salone nazionale Abruzzo Sposi esporranno flower designer, atelier di wedding dress per riti religiosi e unioni civili, band di musica per matrimonio, agenzie di animazione, make up artist, hair stylist, ristoranti e catering d’eccellenza, wedding planner, gioiellerie, confetterie, bomboniere e liste nozze, location esclusive e particolari, agenzie di viaggio, fotografi e videografi, wedding cake designer.

Grazie all’esperienza ventennale del proprio team, dedicato e competente, Girasole Eventi accompagnerà gli espositori in tutte le fasi organizzative e offrirà loro garanzia di visibilità, attraverso la progettazione di un percorso guidato che esalta ogni singola professionalità del wedding. Le coppie di sposi potranno scaricare il biglietto di ingresso gratuito dal sito Internet della fiera.