“A-mare”, al Lido Belvedere l’Handmade da mare e d’amare

Domenica 7 luglio a Pescara si terrà l'evento “A-mare”, appuntamento con l'Handmade da (a)mare a cura della community di artigiani raggruppati sotto la denominazione di Mercanti e Sogni.

Alcuni tra i migliori artigiani, designer, stilisti abruzzesi si riuniranno a bordo piscina dello stabilimento gestito da Michela e Maria Cristina Sebastiani, figlie del presidente del Pescara Calcio, per dare vita a una mostra mercato di pezzi unici realizzati a mano e con amore.

L’ingresso è libero. L'Handmade abruzzese gode di un periodo di splendore altissimo e tutto grazie alla grande qualità degli artigiani che, in controtendenza all'attuale moda dell'usa-e-getta, si sono specializzati nel pezzo unico d’autore.

Dalla moda all'arredo-casa, passando per gioielli e borse in tessuti pregiati, “A-mare” vuole rilanciare la bellezza del “fatto a mano con amore” che rappresenta un caposaldo del nostro territorio e del Made in Italy.

“A-Mare” Handmade 2019 sarà il primo di una serie di eventi che vedranno protagonisti l'artigianato e la moda. Mercanti e Sogni è un progetto nato dall'incontro tra Emy Della Penna e Zuleika Manari. E' un contenitore di idee che spazia dall'artigianato al design, dagli antichi mestieri all'innovazione. È un evento che si rinnova ad ogni appuntamento. Per info: