Una fiaccolata a Pescara per dire no alla prostituzione

Venerdì 19 ottobre, dalle 20:30, si terrà a Pescara una fiaccolata per dire 'no' alla schiavitù della prostituzione. Il corteo partirà dal piazzale della Stazione Centrale, per poi arrivare in piazza Salotto. L'evento è organizzato in occasione della Giornata contro la tratta di esseri umani ed è promosso dalla Comunità Papa Giovanni XXIII di don Oreste Benzi.

Sabato 20 ottobre alle ore 16 è invece previsto un convegno, nella Sala Consiliare del Comune, per spiegare le ragioni di questa battaglia contro la prostituzione. All'incontro parteciperanno l'Arcivescovo Mons. Tommaso Valentinetti, il Presidente della Giovanni XXIII Giovanni Paolo Ramonda, il direttore della Caritas don Marco Pagniello, e l'autrice del libro.